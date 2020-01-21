Шторм "Глорія" забрав життя трьох мешканців Іспанії [ Редактировать ]
До трьох зросла кількість жертв шторму "Глорія", що накрив Іспанію. Схід країни заливали дощі та замітали хуртовини.
Узбережжя Валенсії омивали хвилі заввишки до семи метрів, пориви вітру сягали 115 кілометрів за годину. В аеропорту Аліканте скасували дві сотні рейсів - летовище припинило роботу.
У регіоні не працюють школи, закриті сотні кілометрів доріг.
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