В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором он подаст в отставку. Так, он заявил о том, что уйдет с поста, если окажется в ситуации, аналогичной премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которому предъявили обвинения в коррупции. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.

"Если в Украине вас обвиняют в коррупции, вы должны уйти в отставку или вы можете продолжать", - спросил журналист.

"Давайте сперва выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?" - ответил Зеленский.

После этого он добавил:

Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции - предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло - тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку.

В этом же интервью изданию The Times of Israel президент Украины также рассказал о борьбе с коррупцией в Украине, цели своего президентства и решении проблемных вопросов на этом посту.

Глава Украины заявил, что коррупцию в стране возможно будет побороть, когда в стране будут эти сильные институты.

Президент Украины Владимир Зеленский также сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. И почтил память киборгов.