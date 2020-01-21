Сенат США хоче розглянути імпічмент Трампа у турборежимі [ Редактировать ]
Розглянути імпічмент Трампа у прискореному режимі збираються республіканці у Сенаті. Про це йдеться у резолюції, підготовленій лідером республіканської більшості у Верхній палаті Конгресу США Мітчем Макконелом.
Республіканці планують дати адвокатам і представникам обвинувачення по 24 години на те, щоб викласти свою позицію. Потім 16 годин на те, щоб сторони відповіли на запитання сенаторів.
Після цього Верхня палата проголосує за кожною із двох статей звинувачення. Голосування за резолюцію, що встановлює ці правила, має відбутися у Сенаті вже сьогодні.
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