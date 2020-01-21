П'ять апаратів Global Hawk надійдуть на озброєння до 2022 року

НАТО отримало унікальні безпілотники. Високотехнологічні дрони літатимуть над територією Альянсу, але зможуть бачити, що відбувається у сусідніх країнах.

П'ять апаратів Global Hawk надійдуть на озброєння до 2022 року. Вони здатні літати без заправки 30 годин на висоті 18 кілометрів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив: аби такі дрони були в них раніше, то Альянс міг би отримати більше оперативних даних про анексію Криму та вторгення Росії на Донбас.