НАТО отримало надсучасні безпілотники [ Редактировать ]
НАТО отримало унікальні безпілотники. Високотехнологічні дрони літатимуть над територією Альянсу, але зможуть бачити, що відбувається у сусідніх країнах.
П'ять апаратів Global Hawk надійдуть на озброєння до 2022 року. Вони здатні літати без заправки 30 годин на висоті 18 кілометрів.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив: аби такі дрони були в них раніше, то Альянс міг би отримати більше оперативних даних про анексію Криму та вторгення Росії на Донбас.
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