В понедельник, 20 января, в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК), которое находится по адресу бульвар Леси Украинки, военный совершил самоубийство. Убитого мужчину нашли в камуфляжной форме. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

Оказалось, что погибший работал в УГО.

Также "Информатор" сообщает, что из собственных источников им стало известно, что погибшего звали Ярослав Розумняк.

Ему было 25 лет и в тот роковой вечер он нес дежурство в здании ЦИК.

Около 18:20 его нашли с огнестрельным ранением в голове. Предварительная причина - самоубийство. Подробности устанавливает следствие.

Ранее сообщалось, что под Донецком зверски убили супругов-пенсионеров, а также во время празднования Крещения умер мужчина.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.

Также Podrobnosti.ua писали о том, что в киевском парке жестоко убили мужчину, под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.