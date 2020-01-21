В здании ЦИК застрелился военный: что известно о погибшем [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК), которое находится по адресу бульвар Леси Украинки, военный совершил самоубийство. Убитого мужчину нашли в камуфляжной форме. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.
Оказалось, что погибший работал в УГО.
Также "Информатор" сообщает, что из собственных источников им стало известно, что погибшего звали Ярослав Розумняк.
Ему было 25 лет и в тот роковой вечер он нес дежурство в здании ЦИК.
Около 18:20 его нашли с огнестрельным ранением в голове. Предварительная причина - самоубийство. Подробности устанавливает следствие.
Ранее сообщалось, что под Донецком зверски убили супругов-пенсионеров, а также во время празднования Крещения умер мужчина.
Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.
Также Podrobnosti.ua писали о том, что в киевском парке жестоко убили мужчину, под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.
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