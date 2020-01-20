В здании ЦИК застрелился военный: подробности [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии Украины на бульваре Леси Украинки военный совершил самоубийство. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, военный был сотрудником Управления государственной охраны. На место срочно прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Также, приехали медики, которые не смогли помочь мужчине. Он скончался на месте.
Установлено, что мужчина выстрелил в себя из табельного оружия. На вид ему было около 25 лет.
"Причины самоубийства устанавливают", - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что под Донецком зверски убили супругов-пенсионеров, а также во время празднования Крещения умер мужчина.
Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.
Также Podrobnosti.ua писали о том, что в киевском парке жестоко убили мужчину, под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.
по теме
В Киеве голый мужчина в перчатках выпрыгнул из окна
В субботу, 18 января, в Киеве на бульваре Верховного Совета, 14б дворник обнаружила жуткую находку
Третий день не выходит на связь: в Киеве ищут парня с перстнем и на красной "восьмерке"
Так, пропавший третий день не выходит на связь
Ушла выкидывать мусор и не вернулась: в Киеве ищут девушку
Девочка шла в школу, захватив с собой пакет с мусором
Пьяный пассажир метро устроил дебош и напал на полицейского
В пятницу, 17 января, в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" случилось происшествие
В нелегальном детском саду незаконно удерживали детей
В Подольском районе Киева на улице Достоевской правоохранители обнаружили незаконный детский сад