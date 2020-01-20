В понедельник, 20 января, в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии Украины на бульваре Леси Украинки военный совершил самоубийство. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, военный был сотрудником Управления государственной охраны. На место срочно прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Также, приехали медики, которые не смогли помочь мужчине. Он скончался на месте.

Установлено, что мужчина выстрелил в себя из табельного оружия. На вид ему было около 25 лет.

"Причины самоубийства устанавливают", - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что под Донецком зверски убили супругов-пенсионеров, а также во время празднования Крещения умер мужчина.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.

Также Podrobnosti.ua писали о том, что в киевском парке жестоко убили мужчину, под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.