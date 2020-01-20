В воскресенье, 19 января, в Донецкой области в селе Новоукраинка случилось происшествие. Известно, что злоумышленник до смерти забил супругов пенсионеров. Правоохранителям удалось в течение часа задержать преступника и изъять вещественные доказательства. Об этом сообщает "УНН".

"В полицию поступило сообщение от жительницы села Новоукраинка о том, что она обнаружила труп своей тети и ее мужа... По прибытию правоохранители обнаружили два тела хозяев дома со следами насильственной смерти. Эксперты предварительно установили, что смерть 86-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила в результате многочисленных телесных повреждений", - сообщили в полиции.

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Уже через час правоохранители установили и задержали подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 64-летний односельчанин погибших. Дома у злоумышленника правоохранители нашли одежду и возможные орудия убийства со следами крови, а сам мужчина имел ссадины и гематомы, которые указывали на то, что супруги сопротивлялись.

Подозреваемый от каких-либо объяснений отказался. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и решается вопрос сообщения о подозрении. Изъятые вещи направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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