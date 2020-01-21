На Сході бойовики завдали втрат українським військовим [ Редактировать ]
Окупанти знову завдали втрат українським військовим на сході. За оперативними даними штабу Операції Об'єднаних сил - один боєць загинув, одного поранено.
Протягом доби російські найманці порушували перемир'я 11 разів. Били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар′їнки, Травневого та Луганського. А біля Оріхового противник випустив 17 мін зі 120-міліметрового міномета. Сьогодні бойовики зі стрілецької зброї атакували позиції українських захисників біля Красногорівки на Донецькому напрямку.
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