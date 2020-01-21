Новим ватажком ісламського терористичного угруповання став один з його ідеологів [ Редактировать ]
Новим ватажком терористичного угруповання "Ісламська держава" став один з його ідеологів - Амір Мухамед Саїд Абдель Рахман аль-Мауля аль-Салбі. Про це, з посиланням на джерела в спецслужбах, повідомило британське видання Guardian.
Видання назвало нового провідника близьким соратником колишнього голови угруповання --Абу-Бакра Аль-Багдаді, якого наприкінці жовтня ліквідували американські спецслужби. Держдепартамент називає аль-Мауля уродженцем Іраку, радикальним проповідником і одним із заступників аль-Багдаді.
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