Новим ватажком терористичного угруповання "Ісламська держава" став один з його ідеологів - Амір Мухамед Саїд Абдель Рахман аль-Мауля аль-Салбі. Про це, з посиланням на джерела в спецслужбах, повідомило британське видання Guardian.

Видання назвало нового провідника близьким соратником колишнього голови угруповання --Абу-Бакра Аль-Багдаді, якого наприкінці жовтня ліквідували американські спецслужби. Держдепартамент називає аль-Мауля уродженцем Іраку, радикальним проповідником і одним із заступників аль-Багдаді.