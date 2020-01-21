Несподівану знахідку зробили жителі райцентру Хотин на Буковині. На околицях історичного міста виявили несанкціоноване звалище. Причому, якщо вірити чекам та квитанціям, що їх активісти розкопали у непотребі, який уже почав розкладатися, ароматний та недружній для довкілля подарунок буковинцям зробили жителі іншого міста-пам'ятки - Львова. Тему продовжить Ольга Паламарюк.

Гори сміття Дмитро Потемковський побачив цими вихідними біля Хотина. Непотріб вивалили прямо на дорозі. Ще частину - вивантажили у лісі поруч.

"Ми шоковані, звичайно. Це саме перше. Звечора сміття не було. Зранку воно з'явилося", - говорить Дмитро Потемковський, директор комунального підприємства "Хотинблагоустрій".

Серед сміття знайшли чеки, квитанції та чимало документації - усе зі Львова.

"Ось - місто Львів. Кафе. Чек. Львів проспект Шевченка. Навіть ксерокопія паспорта. Новояворівський район. Якоїсь жінки".

На місце викликали екологів. Ті встановили - сміття пресоване, а отже, перевезли його спецтранспортом.

"На площі 75 м2 об'єм сміття становить 150 м3. Сміття належить до побутового. По суті, серйозного чи хімічного забруднення ми не бачимо, проте екологічною інспекцією відібрано проби ґрунту", - говорить Михайло Аврам, в.о. керівника Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

У міській раді вже створили спеціальну комісію. А поліція - за фактом правопорушення відкрила справу.

"Дане правопорушення кваліфікується за статтею 152 кодексу України про адмінпорушення. Дана стаття передбачає порушення благоустрою. Санкціяя статті передбачає штраф у розмірі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів громадян", - говорить Анастасія Рошка, дільничний офіцер поліції Хотинського відділення поліції.

Сміття не довезли до міського полігону, який усього за кількасот метрів звідси, бо перевізник вирішив зекономити, - припускають у Хотині.

"Мені здається, це була недобропоряднітсть тих перевізників, які перевозили. Вони вирішили далеко не везти. А просто викинути на любому з'їзді", - говорить Дмитро Потемковський, директор комунального підприємства "Хотинблагоустрій".

"Я розцінюю даний інцидент - його потрібно вирішити, сміття зібрати. Я б хотів, щоб, все таки, дану проблему усунули винні особи". - говорить Василь Патрабой, заступник міського голови Хотина.

Розпочали своє розслідування і у Львівській міськраді.

"Якщо буде потрібно слідчим органам Чернівецької області або міста Хотин - ми будемо надавати абсолютно всю інформацію. Будемо розбиратися, щоб у цьому питанні була поставлена крапка. Якщо, все таки, хтось із контрагентів Львова, буде суворо покараний і ми з ним працювати більше не будемо", - говорить Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань безпеки міста.

Це вже не перший випадок, коли зненацька з'являються стихійні сміттєзвалища на Буковині. Однак винних жодного разу так і не покарали.