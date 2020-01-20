В понедельник, 20 января, под Киевом полицейский остановил автомобиль "УАЗ" за нарушение правил дорожного движения. В автомобиле оказался труп мужчины. Позже была названа причина причина убийства человека. Об этом сообщают "Факты".

Два ветерана войны выпили начали спорить, кто является лучшим президентом - Владимир Зеленский или экс-президент Украины Петр Порошенко.

Так как они не смогли договориться, один застрелил другого. Так, 49-летний украинец достал охотничье ружье из багажника и выстрелил в 47-летнего приятеля.

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Мужчина скончался на месте.

Осознав, что произошло, стрелявший положил приятеля на заднее сиденье и отправился в отделение полиции. Такую версию он озвучил остановившим машину сотрудникам дорожной полиции, которые в салоне увидели труп.

"Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сказал пресс-офицер полиции Николай Жукович.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.