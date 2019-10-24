В четверг, 24 октября, в Запорожье на Европейской вооруженный мужчина напал на общественную активистку Анжелику Белову. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, нападение произошло в подъезде дома. Вооруженный мужчина нанес женщине ножевое ранение и скрылся с места происшествия.

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В то же время президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани на своей странице в Facebook заявил, что нападение было совершено на известную местную активистку Анжелику Белову.

Пострадавшая является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", а также женой лидера организации "Антикоррупционное движение Запорожья".

"Нападение произошло средь бела дня. Злоумышленник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и совершил удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют", - написал президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в лесу под Киевом нашли труп девушки, а также в заброшенном здании нашли разлагающийся труп.