Як захистити українців, які опинилися по обидва боки від лінії розмежування та повернути мир на Донбас? Ці питання сьогодні обговорювали на партійній конференції "Опозиційної платформи - За життя" у Полтаві. Думки політиків чули мої колеги.

Головна мета регіональної конференції "Опозиційної платформи - За життя" - обговорити низку кадрових питань та проблеми Полтавщини. Втім, з самого початку найактуальніше - мир в Україні. На думку голови політради "Опозиційної платформи - За життя" - Віктора Медвечука, в опозиції є дорожня карта повернення миру.

"Скажіть будь ласка, ми сьогодні говоримо про виконання мінських угод, ми говоримо про питання мирного врегулювання, мі говоримо про те що Донбас треба повернути в Україну, а Україну на Донбас. Скажіть, а крім виконання мінських угод, якщо навіть влада піде на це, що ми зможемо ще запропонувати громадянам, які мешкають сьогодні на непідконтрольних територіях", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платфорама - За життя".

Однак чому бойові дії на Донбасі тривають так довго? За словами нардепа, попередня влада не бажала повернення окупованих територій. Нинішня - не дослухається до людей, які залишилися по той бік лінії розмежування.

"Ми говоримо про мову, ми говоримо про знущання над мільйонами наших громадян і ми ще говоримо про те, що Україні потрібен мир. Як ще його досягнути, якщо сьогодні влада взяла на озброєння політику, яка виступає радикально проти тих інтересів, які сповідують представники неконтрольованих територій? ", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Ще одна, не менш важлива проблема українців - рівень життя. На думку нардепів з "Опозиційної платформи - За життя" достаток людей напряму залежить від економічного розвитку держави та реформ. Зокрема, земельної. Адже саме опозиційним політикам вдалося зупинити прийняття у другому читанні закону про ринок землі і повернути його на розгляд до комітету.

"Наша делегация вынудила вернуться к рассмотрению в комитете. То есть они отказались от решения комитета, который уже направил этот законопроект в Верховной Рады для принятия закона. Они взяли на себя обязательства, вынуждены были взять, для рассмотрения на комитете. А только после этого будет вынесено в зал. Более того наша принципиальная позиция,3299 правок которые были внесены в этот закон о продажи земли сельскохозяйственного назначения. Внесенные депутатами нашей фракции, остаются все как предмет рассмотрения и на комитете и зале ВР", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Обговорили на засіданні і кадрові питання. Зокрема, обрали нове керівництво міського осередку Полтавської області. Його очолив нардеп - Ілля Кива.

"Сегодня партийная система меняет страну. Меняет она и Полтаву. Я думаю, что сегодня останется в стране 4-5 партий. И я очень надеюсь, что мы в каное-то ближайшее обозримое будущее сменим название с "Оппозиционная платфора - За жизнь" на "Победившая платформа - За життя". И вот тут ваш вклад неоценимый", - говорить Вадим Рабінович, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".