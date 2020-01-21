Фігуранта справи щодо вбивства Катерини Гандзюк - Ігоря Павловського - взяли під варту. Рішення про це сьогодні ухвалив Печерський райсуд Києва. У чому підозрюють колишнього помічника нардепа - розкаже Даніїл Снісар.

Масштабна спецоперація із залученням військової техніки відбулася в Херсоні напередодні. Стосувалася вона діяльності злочинного угруповання. У рамках заходу силовики провели 35 обшуків. У СБУ заявили: шукали додаткові докази причетності певних осіб до справи вбивства Катерини Гандзюк. Один із фігурантів - колишній помічник нардепа Ігор Павловський. Під час обшуків у помешканні, де чоловік проживав, виявили предмет, цитую: "схожий на пістолет". Утім адвокати Владислава Мангера, якому друзі активістки приписують замовлення вбивства, вважають, що зброю Павловському підкинули.

"Ничего найдено не было. Я думаю, очевидно, что прошло 2 года и какие-то обыски проводить было нецелесообразно. Но тем не менее, зампрокурора спалил топлива на миллион гривен, перепугал весь город и в конечном итоге изьял денежные средства и компьютерную технику", - говорить Андрій Мурашкін, адвокат Владислава Мангера.

Ігоря Павловського сьогодні привезли в Київ для обрання йому запобіжного заходу. У зал чоловік зайшов на милицях. За його словами, уночі в нього стався мікроінсульт. Окрім того, має другу пожиттєву групу інвалідності. Напередодні йому вручили підозру у створенні злочинного угруповання та незаконному поводження зі зброєю. За даними слідства, Павловський, за попередньою змовою з групою осіб, організовував у Вінниці напади на громадських активістів та їхнє майно. Також, у прокуратурі стверджують, що угруповання Павловського чинило тиск на депутатів Олешківської райради.

"Ще на початку створення цієї злочинної організації, метою її учасників було спільне вчинення злочинів проти власності. Злочинів, пов’язаних з умисним знищенням чужого майна, спільна протидія законам господарської діяльності, протиправне заволодіння майном підприємств, установ, організацій, злочинів проти громадської безпеки, а також злочині проти життя і здоров’я особи", - говорить Ярослав Розщепинський, прокурор.

Прізвище Катерини Гандзюк сьогодні згадували тільки опосередковано. Знайомство з активісткою Павловський відкидає.

"В интернете, ну когда ее облили. Там еще застрелили Олежка, тогда прочитал с интернета. Я ее так вообще и не знал. Абсолютно не знал", - говорить Ігор Павловський, підозрюваний.

"Дана справа, яка розглядається зараз - жодним чином Катерини Гандзюк. Це є ісценуація прокурора. Саме з приводу, щоб створити суспільний резонанс, чи ще щось", - говорить Максим Кисельов, адвокат Ігоря Павловського.

Необхідність взяття під варту Павловського - прокурори аргументували його можливістю чинити тиск на свідків і учасників кримінальних проваджень. Мовляв, експомічник нардепа має знайомства у Херсонських правоохоронних органах.

"Взяття під варту, строком на 60 діб, без можливості визначення альтернативного запобіжного заходу", - говорить Ярослав Розщепинський, прокурор.

Суд задовольнив клопотання прокурорів - частково: взяти Павловського під варту на півтора місяця, до 4 березня. Адвокати підозрюваного це рішення оскаржуватимуть.