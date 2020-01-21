Фігуранта справи щодо вбивства Катерини Гандзюк взяли під варту [ Редактировать ]
Фігуранта справи щодо вбивства Катерини Гандзюк - Ігоря Павловського - взяли під варту. Рішення про це сьогодні ухвалив Печерський райсуд Києва. У чому підозрюють колишнього помічника нардепа - розкаже Даніїл Снісар.
Масштабна спецоперація із залученням військової техніки відбулася в Херсоні напередодні. Стосувалася вона діяльності злочинного угруповання. У рамках заходу силовики провели 35 обшуків. У СБУ заявили: шукали додаткові докази причетності певних осіб до справи вбивства Катерини Гандзюк. Один із фігурантів - колишній помічник нардепа Ігор Павловський. Під час обшуків у помешканні, де чоловік проживав, виявили предмет, цитую: "схожий на пістолет". Утім адвокати Владислава Мангера, якому друзі активістки приписують замовлення вбивства, вважають, що зброю Павловському підкинули.
"Ничего найдено не было. Я думаю, очевидно, что прошло 2 года и какие-то обыски проводить было нецелесообразно. Но тем не менее, зампрокурора спалил топлива на миллион гривен, перепугал весь город и в конечном итоге изьял денежные средства и компьютерную технику", - говорить Андрій Мурашкін, адвокат Владислава Мангера.
Ігоря Павловського сьогодні привезли в Київ для обрання йому запобіжного заходу. У зал чоловік зайшов на милицях. За його словами, уночі в нього стався мікроінсульт. Окрім того, має другу пожиттєву групу інвалідності. Напередодні йому вручили підозру у створенні злочинного угруповання та незаконному поводження зі зброєю. За даними слідства, Павловський, за попередньою змовою з групою осіб, організовував у Вінниці напади на громадських активістів та їхнє майно. Також, у прокуратурі стверджують, що угруповання Павловського чинило тиск на депутатів Олешківської райради.
"Ще на початку створення цієї злочинної організації, метою її учасників було спільне вчинення злочинів проти власності. Злочинів, пов’язаних з умисним знищенням чужого майна, спільна протидія законам господарської діяльності, протиправне заволодіння майном підприємств, установ, організацій, злочинів проти громадської безпеки, а також злочині проти життя і здоров’я особи", - говорить Ярослав Розщепинський, прокурор.
Прізвище Катерини Гандзюк сьогодні згадували тільки опосередковано. Знайомство з активісткою Павловський відкидає.
"В интернете, ну когда ее облили. Там еще застрелили Олежка, тогда прочитал с интернета. Я ее так вообще и не знал. Абсолютно не знал", - говорить Ігор Павловський, підозрюваний.
"Дана справа, яка розглядається зараз - жодним чином Катерини Гандзюк. Це є ісценуація прокурора. Саме з приводу, щоб створити суспільний резонанс, чи ще щось", - говорить Максим Кисельов, адвокат Ігоря Павловського.
Необхідність взяття під варту Павловського - прокурори аргументували його можливістю чинити тиск на свідків і учасників кримінальних проваджень. Мовляв, експомічник нардепа має знайомства у Херсонських правоохоронних органах.
"Взяття під варту, строком на 60 діб, без можливості визначення альтернативного запобіжного заходу", - говорить Ярослав Розщепинський, прокурор.
Суд задовольнив клопотання прокурорів - частково: взяти Павловського під варту на півтора місяця, до 4 березня. Адвокати підозрюваного це рішення оскаржуватимуть.
по теме
Вбивство Аміни Окуєвої: поліція відзвітувала про розкриття гучної справи
Жінки, яка разом зі своїм чоловіком - Адамом Осмаєвим - воювала на сході України та була дуже відомою учасницею добровольчого руху
У Лондоні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані
У Лондоні міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорює катастрофу українського літака - він зустрічається із колегами із Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої
30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автомата загинула Аміна Окуєва й був поранений її чоловік, Адам Осмаєв
На Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях
Увечері під виглядом покупців, чоловіки зайшли у продуктову крамницю, вибрали товар і підійшли нібито для його оплат
У Харкові викрили шахраїв, які привласнювали квартири пенсіонерів
У Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до трьох десятків справ