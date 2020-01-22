Элина Свитолина стартовала с победы на чемпионате Австралии [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела первый круг на Открытом чемпионате Австралии, передает "УНН".
Пятой сеяной понадобился 1 час и 21 минута чтобы преодолеть сопротивление Кэти Бултер из Великобритании - 6:4, 7:5.
Наша спортсменка допустила меньшего количества невынужденных ошибок - 20:33, но уступила по количеству "виннерсов" - 17:27.
Заметим, что во втором круге Свитолина сыграет против американки Лорен Дэвис (WTA 65). Все четыре предыдущих встречи теннисисток завершались в пользу украинки.
Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде, а также Украинка пробилась в полуфинал теннисного турнира в Австралии.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
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