Вибух у багатоповерхівці Дніпра. Постраждали 18-річна дівчина та 32-річний чоловік. Їх госпіталізували. Подія сталася в одній з квартир житлового будинку.

Зі слів очевидців - вибуховою хвилею повибивало шибки у сусідніх квартирах. За попередньою інформацією, причиною вибуху могли стати петарди, які у великій кількості підпалили у квартирі.