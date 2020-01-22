У Дніпрі внаслідок вибуху у багатоповерхівці постраждали люди [ Редактировать ]
Вибух у багатоповерхівці Дніпра. Постраждали 18-річна дівчина та 32-річний чоловік. Їх госпіталізували. Подія сталася в одній з квартир житлового будинку.
Зі слів очевидців - вибуховою хвилею повибивало шибки у сусідніх квартирах. За попередньою інформацією, причиною вибуху могли стати петарди, які у великій кількості підпалили у квартирі.
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