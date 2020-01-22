Республіканці у Сенаті США заблокували поправки демократів до резолюції щодо слухання справи про імпічмент Дональда Трампа. Зокрема, відхилили запити про надання документів з Адміністрації президента щодо затримки військової допомоги Україні.

Політичні оглядачі називають цю ситуацію прогнозованою і загалом скептичні щодо розв'язки судового процесу усунення Дональда Трампа від влади. Адже для цього потрібні голоси двох третин сенаторів. Однак більшість у цій палаті американського парламенту належить республіканцям, які прогнозовано не підтримають повалення свого лідера.