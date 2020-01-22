У німецькому Ессені презентували фотовиставку, присвячену тим, хто пережив Голокост. Її особисто відкривала канцлер Німеччини Ангела Меркель. В експозиції 75 портретів євреїв, які зазнали поневірянь у Другу світову. Усі роботи - авторства відомого американського фотографа Мартіна Шеллера. Виставку відкрили в приміщенні колишньої шахти, яка в ті часи працювала на третій рейх. Наступного тижня виповнюється 75 років з дня визволення табору смерті в Освенцимі.

"Тут кожен портрет - це заклик до нас захищати гуманність, заклик не мовчати і не відвертатися, коли на когось нападають, ображають чи принижують чиюсь гідність. Расизм і антисемітизм - це не просто випади проти якоїсь людини, це замах на наші фундаментальні цінності, які тримають суспільство у єдності", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.