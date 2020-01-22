В среду, 22 января, появилась информация государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с рабочим визитом. Сообщается, что он приедет в страну 30 января. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, Помпео пробудет в Киеве два дня - 30 января и 1 февраля.

После визита в Киев американский госсекретарь отправится в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи", а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Также они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.

Также мы писали о том, что Помпео прокомментировал обстрел авиабазы в Ираке, где размещаются американские военные.