Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков с официальным визитом. Там глава государства был шокирован состоянием предприятий "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Известно, что президент инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопрос о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова" (ХКБМ), входящий в Государственный концерн "Укроборонпром".

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Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

Состояние предприятий "Укроборонпрома" ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", заключенного во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 14 июля 2016 в части переноса даты окончательного отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", - сказал Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.