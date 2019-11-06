Зеленский шокирован состоянием предприятий "Укроборонпрома" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков с официальным визитом. Там глава государства был шокирован состоянием предприятий "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Известно, что президент инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопрос о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова" (ХКБМ), входящий в Государственный концерн "Укроборонпром".
Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.
Состояние предприятий "Укроборонпрома" ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", заключенного во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 14 июля 2016 в части переноса даты окончательного отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", - сказал Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
по теме
Зеленский назначил главу Харьковской ОГА
В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА
Борьба с коррупцией, децентрализация и инвестиции: представлен новый глава Черкасской ОГА
В Черкасской области представлен новый глава ОГА
Требую держать "порох сухим": Зеленский обратился к воинам-артиллеристам
В воскресенье, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-артиллеристов
Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Прокопенко