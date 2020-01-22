Да здравствует стабильный мобильный Интернет: что изменится в 2020 году для украинцев [ Редактировать ]
Каждый украинец время от времени пересекается с ужасным мобильным интернетом. Одно дело, когда вы листаете ленту Инстаграмма в Киеве, и совершенно другое, когда это происходит где-то на трассе Киев-Одесса или в селе у бабушки. Все мы с этим сталкивались и одинаково ненавидим зависшие страницы.
Но технологии постоянно развиваются и решения подобных проблем уже на пути к вам. Новое правительство считает распространение скоростного интернета по всей территории Украины своей приоритетной целью. И сейчас появился значительный прогресс в этом направлении.
На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G. Простыми словами: это значительно улучшит мобильный Интернет для всех пользователей на территории Украины.
"Это позволит развивать сети мобильного широкополосного доступа на территории Украины и реализует желание абонентов пользоваться интернетом не только в крупных городах, но и в горах, на дорогах и в селах", - написала заведующая сектором по обеспечению деятельности Председателя НКРСИ Богдана Пивень.
Главные мобильные операторы страны не стали тянуть после того, как им "развязали руки". "Киевстар", Vodafone, Lifecell подали совместное заявление и пакеты документов, необходимые для начала распределения частот в диапазоне 900 МГц. Это стало известно, благодаря Facebook-странице представительницы НКРСИ Богданы Пивень.
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