Зеленский и Путин намерены встретиться: в СМИ появились подробности [ Редактировать ]
В среду, 22 января, появилась информация о том, что в Офисе президента не исключили возможную встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Израиль. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В случае такой встречи украинская сторона будет обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленным.
Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом государства Израиль Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.
"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - сообщили в Офисе президента.
Ранее российские СМИ сообщали о том, что президенты Украины и России проведут встречу. Однако на сайте Офиса президента соответствующей информации нет.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет.
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