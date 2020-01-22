Множество переломов и травм: водитель троллейбуса тащил пенсионерку по земле [ Редактировать ]
В Киеве, на рейсе тролейбуса №11 произошел чрезвычайный случай. Так, водитель транспорта придавил пожилую женщину дверью и протащил по асфальту. Об этом случае написала внучка пострадавшей бабушки Анна Могила на своей странице в Facebook.
В результате случившегося, пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.
"Ищу свидетелей происшествия, которое произошло на остановке Васильковская в промежутке времени с 8:15 - 8:30, в 11 троллейбусе, бортовой номер 1131 в сторону ВДНХ. Моя бабушка не успела выйти из троллейбуса, как водитель закрыл дверь и тронулся с места. Ее зажало и проволокло. Забрала скорая, в конечном итоге переломы: ключицы, плеча, бедра и колена. Прогнозируется дорогая операция. Просьба, может кто-то заснял на видеорегистратор, увидел, стоял на остановке или ехал в том же троллейбусе - отзовитесь", - написала внучка пострадавшей.
Пострадавшая 38 лет проработала акушеркой высшей категории в Печерском роддоме №1 и на сегодняшний день оказалась в такой ситуации и нуждается в помощи.
Ранее мы писали о том, что водитель троллейбуса жестоко избил пассажиров.
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