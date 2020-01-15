Во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах [ Редактировать ]
С 15 января во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Старые билеты можно еще поменять до 22 января. Теперь стоимость составляет 6 гривен или 3 гривны (льготный). Но, если вы будете покупать билет у водителя, то цена будет 7 грн или 3,5 грн (льготный).
Проездной будет стоить 160 гривен. Билет для багажа обойдется в 7 гривен.
Ранее сообщалось о том, что пассажиры стали "заложниками" поезда по пути в Борисполь.
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