С 15 января во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Старые билеты можно еще поменять до 22 января. Теперь стоимость составляет 6 гривен или 3 гривны (льготный). Но, если вы будете покупать билет у водителя, то цена будет 7 грн или 3,5 грн (льготный).

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Проездной будет стоить 160 гривен. Билет для багажа обойдется в 7 гривен.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры стали "заложниками" поезда по пути в Борисполь.