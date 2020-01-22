США закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України [ Редактировать ]
Посольство США в Україні у День соборності закликало Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Відповідне відеозвернення тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін було опубліковано у Facebook.
"Українці продемонстрували єдність у своєму прагненні демократичної та вільної України у відповідь на російську агресію. Ми приєднуємося до народу України та закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та Донбас, а також її територіальних вод. США підтримують народ України в День Соборності й щодня", - наголошує Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні.
по теме
Посол України у США Володимир Єльченко прокоментував розслідування справи українського "Боїнга"
Якою буде стратегія України і чи зможе "іранська проблема" відволікти Вашингтон від співпраці з Україною?
Олег Сенцов нагадав у Давосі про російську воєнну агресію проти України
Колишній в'язень Кремля скористався можливістю у Давосі, щоб, нагадати світовій спільноті про російську воєнну агресію проти України
Відносини з Росією: Борис Джонсон оприлюднив позицію Британії
Про розмову між главами двох держав, яка відбулася у кулуарах конференції щодо Лівії у Берліні, поінформувала прес-секретар Бориса Джонсона
У Лондоні обговорюють авіакатастрофу українського літака
Іран повинен визнати повну відповідальність за збиття українського літака в Тегерані та виплатити компенсації родичам загиблих, - на цьому наполягають міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в цій трагедії
Україна узгоджує умови участі у Програмі розширених можливостей НАТО
Офіційну заявку на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва
Ескалація на Сході: війська Ізраїлю привели у повну бойову готовність
Північний військовий округ, який межує з Ліваном, приведений в стан максимальної бойової готовності - підвищена готовність оголошена в ППО і ВПС, армія розгортає важкі батареї, здатні збивати балістичні ракети