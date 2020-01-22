Посольство США в Україні у День соборності закликало Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Відповідне відеозвернення тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін було опубліковано у Facebook.

"Українці продемонстрували єдність у своєму прагненні демократичної та вільної України у відповідь на російську агресію. Ми приєднуємося до народу України та закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та Донбас, а також її територіальних вод. США підтримують народ України в День Соборності й щодня", - наголошує Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні.