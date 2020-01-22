До якутського шамана Олександра Габишева, який збирався навесні вирушити у третій похід на Москву, аби "вигнати Путіна", навідалися правоохоронці, - про це повідомив координатор організації "Правозахист Листівки".

Силовики затримали чотирьох учасників майбутньої ходи, нібито, для встановлення їх осіб. Самому ж магу, поїздки до відділку вдалося уникнути - він зачинив двері будинку та відмовився спілкуватися без адвоката.

Нагадаємо, раніше якутський шаман вже двічі ходив "виганяти Путіна" - обидва рази в дорозі Габишева затримали правоохоронці.