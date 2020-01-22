"Киевметрострой" должен работать на киевлян, а не мафию!" - генеральный директор Константин Салий [ Редактировать ]
Гендиректор "Киевметростроя" Константин Салий и Глава Набсовета предприятия Олег Токарев заявили, что для нормализации ситуации вокруг предприятия необходимо вмешательство высших должностных лиц государства. В противном случае важнейший для столицы инфраструктурный проект - строительство новой ветки метро на Виноградарь окажется под угрозой срыва из-за жестких политических разборок в которые втянуто предприятие.
"То что сейчас происходит не имеет ничего общего с прямыми функциями "Кревметростроя "– проведением строительства и обеспечением безопасности работ. Результатом такой ситуации неизбежно станет смещение сроков строительства виноградарского участка на неопределенное время, поскольку уже сейчас отставание от запланированного графика работ составляет 8-9 месяцев", - отметил Олег Токарев.
По словам представителя акционеров "Киевметростроя", вместо проведения строительных работ предприятие втянуто в жесткие политические разборки, которые не имеют ничего общего с его прямыми функциями – проведением
cтроительства и обеспечением безопасности работ. Результатом такой ситуации неизбежно станет смещение сроков строительства виноградарского участка на неопределенное время, поскольку уже сейчас отставание от запланированного графика работ составляет 8-9 месяцев.
"С целью нормализации ситуации представители более 60% голосов акционеров в полном соответствии с законодательством назначили генеральным директором предприятия Константина Салия. Назначенный ранее гендиректором компании Александр Метелица, имеющий почти 30-летний опыт метростроения, приступит к руководству строительных работ в качестве первого заместителя гендиректора, обеспечив скользящий график строительства в четыре смены. Задача нового руководства предприятия – в краткие сроки реанимировать строительство метро на должном уровне безопасности, максимально сократив сегодняшнее более чем 8-месячное отставание от графиков", - сообщил Олег Токарев.
Управляющий партнер юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев заявил, что назначение новым гендиректором ПАО "Киевметрострой" Константина Салия юридически обосновано и не имеет никаких шансов для обжалования. "Г-н Салий внесен в реестр как генеральный директор с соблюдением всех процедур", - подчеркнул юрист.
"Министр юстиции Малюська по непонятным причинам, которые, думаю, очень скоро уже заинтересуют Президента страны, призывает к снятию с должности нового гендиректора, - комментирует Олег Токарев. – Мы должны прекрасно отдавать себе отчет, к чему приведет такой шаг. А именно – к возвращению руководством "Киевметростроя" предыдущего руководителя Василия Кобиля, при котором произошло расхищение 1,6 млрд. грн. выделенных на строительство и продолжением ситуации, когда вместо реального строительства деньги киевлян будут уходить в неизвестном направлении".
Назначенный Набсоветом предприятия генеральным директором Константин Салий заявил, что его назначение собственниками в лице обновленного Наблюдательного Совета предприятия прошло в полном соответствии со всеми юридическими процедурами. "У меня как у генерального директора предприятия есть полное понимание всех необходимых для нормализации ситуации шагов. А именно – проведение общей инвентаризации всех материально-технических ресурсов; обращение в правоохранительные органы относительно хищений денежных средств, которые должны были быть направлены на строительтсов, но ушли в неизвестном направлении; санация и повышение заработной платы всем профессионалам, работягам и ускорение строительных работ".
По словам Константина Салия, существенный срыв строительства метрополитена категорически не устраивает киевскую громаду и, осуществив кадровые изменения, собственники предприятия сделали максимум возможного для возобновления строительства киевского метро.
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