США запретят въезд гражданам нескольких стран - Трамп [ Редактировать ]
В среду, 22 января, президент США Дональд Трамп сделал заявление. Так, глава государства сообщил, что его администрация планирует добавить "несколько стран" в список тех, кому запрещено посещать США. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Вы видите, что происходит в мире, наша страна должна быть в безопасности", - сказал он, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении в этот список Беларуси, Кыргызстана и пяти других стран - Бирмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании.
Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.
Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.
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