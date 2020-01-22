В среду, 22 января, президент США Дональд Трамп сделал заявление. Так, глава государства сообщил, что его администрация планирует добавить "несколько стран" в список тех, кому запрещено посещать США. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Вы видите, что происходит в мире, наша страна должна быть в безопасности", - сказал он, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении в этот список Беларуси, Кыргызстана и пяти других стран - Бирмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании.

Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.