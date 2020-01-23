Новий вірус уже зафіксували в Австралії, Філіппінах, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, та Росії

Новий вірус уже зафіксували в Австралії, Філіппінах, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, та Росії. Лікарі підтвердили, недуга передається від людини до людини.

У китайському місті Ухань, звідки і пішов вірус, зачинили аеропорти і вокзали. По інший бік кордону теж на поготові. Особливу увагу приділяють перевірці пасажирів з Китаю.

У Сполучених Штатах, Росії, Мексиці щойно бачать недомагання у пасажира з Китаю - одразу госпіталізують.