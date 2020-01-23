Німеччина повернула власникам викрадені нацистами твори мистецтва [ Редактировать ]
Німеччина повернула законним власникам викрадені нацистами твори мистецтва. Ідеться про три картини - на церемонії у Берліні їх вручили спадкоємиці єврейської родини, якій вони належали до Другої світової війни.
Дві роботи виявили у так званій "колекції Гурлітта". Нагадаю, в листопаді 2013 року правоохоронці виявили справжній арт-скарб у мюнхенській квартирі відлюдника Корнеліуса Гурлітта - сина нацистського арт-дилера.
Там випадково знайшли близько півтори тисячі робіт знаменитих художників, їх вважали втраченими під час бомбардування Дрездена 1945 року.
Щодо третьої картини, яку повернули, то вона перебувала в будинку приватного колекціонера. Дізнавшись про походження, він погодився повернути полотно.
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