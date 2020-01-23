У швейцарському Давосі триває ювілейний, 50-ий Всесвітній економічний форум. Напередодні на його полях виступив президент Володимир Зеленський. Програма глави держави була насиченою. Усі деталі знає Ірина Іванова.

Український день у Давосі. Із візитом на найважливішому економічному форумі світу - побував Володимир Зеленський. Програма президента була розрахована на один день, тож встигнути треба було чимало. Після двосторонніх зустрічей із очільником Швейцарії Сімонеттою Соммаругою та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, Зеленський поспілкувався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона назвала зустріч конструктивною та привітала з прогресом в українських реформах.

"Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи. А також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам. Хочу подякувати вам та вашій команді за рішучість, з якою ви ведете країну вибраним курсом", - говорить Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду.

Також глава держави мав зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті та представниками бізнесу. Особливу увагу світові медіа присвятили виступу Зеленського на головному майданчику форуму зі спеціальною промовою. У ній президент говорив, насамперед, про економічну привабливість нашої країни та анонсував нові програми для інвесторів - "Інвестиційна няня" і податкові канікули. Зеленський запевнив: держава готова максимально сприяти вітчизняним і закордонним інвесторам.

"У нас є все щоб стати успішною країною: вигідне дуже географічне розташування. Невичерпаний аграрний і індустріальний потенціал. І наш найцінніший український ресурс неймовірно креативні і дуже талоновиті люди, що входять в топ-50 за рейтингом Human Capital Index. У нас немає тільки поки що, немає тільки двох речей: немає іншого варіанту, аніж бути успішними це перше, і немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім, всім стати акціонерами успіху нової України", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

У Давосі також працює "український дім", який став майданчиком для важливих зустрічей. Там виступив режисер Олег Сенцов. Колишній політв'язень Кремля поділився з учасниками зустрічі баченням вирішення економічних проблем у країні.

"Треба, щоб ми побороли корупцію, щоб у нас в Україні було верховенство права і кожен інвестор відчув себе захищеним, щоб у нас були прозорі, чоткі правила гри і перспектива. Ми переможемо. Говорити про швидку перемогу - це омана себе та других.. Ця перемога не буде швидкою", - говорить Сенцов.

А головною зіркою форуму, як і першого дня, стали президент США Дональд Трамп і його команда. Говорили про безпеку в інтернеті, цифрове оподаткування та дипломатичні взаємини з іншими державами. Зокрема, американський лідер,уперше після загострення ситуації на Близькому Сході - мав нагоду поговорити з президентом Іраку. А ще Трамп всіляко відбився від критики з приводу бездіяльності в порятунку планети і запевнив, що до його країни не може бути жодних претензій.