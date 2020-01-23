В четверг, 23 января, в Киеве сгорел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом сообщает Информатор.

Владелец автомобиля утверждает, что это был поджог от его конкурентов. Это произошло на улице Героев Днепра, 38 возле проезжей части.

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Спасатели приехали на вызов и обнаружили, что огонь охватил полностью автомобиль. Они ликвидировали его за несколько минут. Машина выгорела полностью, но никто не пострадал.

"Хозяин Mercedes уверен, что это был поджог. О пожаре ему сообщили соседи. Еще до приезда пожарных в машине была открыта дверь. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты, так как он занимается пассажирскими перевозками", - говорится в сообщении.

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