Месть конкурентов: в Киеве сожгли автомобиль [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, в Киеве сгорел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом сообщает Информатор.
Владелец автомобиля утверждает, что это был поджог от его конкурентов. Это произошло на улице Героев Днепра, 38 возле проезжей части.
Спасатели приехали на вызов и обнаружили, что огонь охватил полностью автомобиль. Они ликвидировали его за несколько минут. Машина выгорела полностью, но никто не пострадал.
"Хозяин Mercedes уверен, что это был поджог. О пожаре ему сообщили соседи. Еще до приезда пожарных в машине была открыта дверь. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты, так как он занимается пассажирскими перевозками", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что собака сожгла дом, включив микроволновку. Пока никого не было, пес включил микроволновую печь и сжег дом. Также мы сообщали о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар.
Ранее сообщалось, что под Одессой вспыхнул масштабный пожар, а также в Киеве банда сожгла магазин. Неизвестные облили двери и окна магазина горючей смесью и подожгли.
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