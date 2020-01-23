В Шотландии мужчина обнаружил собственную могилу на кладбище. Об этом сообщает издание The Courier.

75-летний мужчина долгое время не мог понять, почему ему перестали звонить друзья. Но, после того как он обнаружил собственную могилу на местном кладбище все стало ясно. Все его знакомые подумали, что мужчина уже умер.

Алан Хэттел рассказал, что бывшая жена без его ведома установила памятник. Женщина купила участок и установила надгробие, так как хочет, чтобы ее похоронили рядом с ним.

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Мужчина очень возмутился и сообщил, что быть похороненным рядом с бывшей женой не входит в его планы.

"Я даже не хочу быть похороненным - я планирую, что меня кремируют" - рассказала Алан.

Бывшая жена Алана отказалась дать комментарий по этому поводу.

"Это семейное дело, с которым мы разберемся в частном порядке", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что очнувшийся на похоронах "покойник" испугал всю семью, а также Podrobnosti.ua писали о том, что женщина очнулась после 27 лет комы.