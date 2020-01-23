Пугающая находка: мужчина обнаружил на кладбище свою могилу [ Редактировать ]
В Шотландии мужчина обнаружил собственную могилу на кладбище. Об этом сообщает издание The Courier.
75-летний мужчина долгое время не мог понять, почему ему перестали звонить друзья. Но, после того как он обнаружил собственную могилу на местном кладбище все стало ясно. Все его знакомые подумали, что мужчина уже умер.
Алан Хэттел рассказал, что бывшая жена без его ведома установила памятник. Женщина купила участок и установила надгробие, так как хочет, чтобы ее похоронили рядом с ним.
Мужчина очень возмутился и сообщил, что быть похороненным рядом с бывшей женой не входит в его планы.
"Я даже не хочу быть похороненным - я планирую, что меня кремируют" - рассказала Алан.
Бывшая жена Алана отказалась дать комментарий по этому поводу.
"Это семейное дело, с которым мы разберемся в частном порядке", - сообщила она.
Ранее сообщалось, что очнувшийся на похоронах "покойник" испугал всю семью, а также Podrobnosti.ua писали о том, что женщина очнулась после 27 лет комы.
по теме
Лез на балкон к любимой: горе-любовник сорвался с высоты и разбился
В Днепропетровской области в Каменском на улице Астраханской прохожие обнаружили жуткую находку
Коза с "человеческим лицом" напугала пользователей сети (видео)
В Индии родилась коза с "человеческим лицом"
В NASA представили названия нового марсохода
Ученые NASA представили финалистов конкурса на название нового марсохода
"Правительство никуда не уходит" - Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отставки правительства Украины не планируется
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области