Напередодні на полях економічного форуму виступив президент Володимир Зеленський. Програма глави держави була насиченою. Усі деталі знає Ірина Іванова.

Український день у Давосі. Із візитом на найважливішому економічному форумі світу побував Володимир Зеленський. Програма президента була розрахована на один день, тож встигнути треба було чимало. Після двосторонніх зустрічей із очільником Швейцарії Сімонеттою Соммаругою та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, Зеленський поспілкувався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона назвала зустріч конструктивною та привітала з прогресом в українських реформах.

"Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи. А також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам. Хочу подякувати вам та вашій команді за рішучість, з якою ви ведете країну вибраним курсом", - говорить Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду.

Також глава держави мав зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті та представниками бізнесу. Особливу увагу світові медіа присвятили виступу Зеленського на головному майданчику форуму зі спеціальною промовою. У ній президент говорив, насамперед, про економічну привабливість нашої країни та анонсував нові програми для інвесторів - "Інвестиційна няня" і податкові канікули. Зеленський запевнив: держава готова максимально сприяти вітчизняним і закордонним інвесторам.

"У нас є все щоб стати успішною країною: вигідне дуже географічне розташування. Невичерпаний аграрний і індустріальний потенціал. І наш найцінніший український ресурс - неймовірно креативні і дуже талоновиті люди, що входять в топ-50 за рейтингом human capital index. У нас немає тільки поки що, немає тільки двох речей: немає іншого варіанту, аніж бути успішними - це перше, і немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім, всім стати акціонерами успіху нової України", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

У Давосі також працює "український дім", який став майданчиком для важливих зустрічей. Там виступив режисер Олег Сенцов. Колишній політв'язень Кремля поділився з учасниками зустрічі баченням вирішення економічних проблем у країні.

"Треба, щоб ми побороли корупцію, щоб у нас в Україні було верховенство права і кожен інвестор відчув себе захищеним, щоб у нас були прозорі, чоткі правила гри і перспектива. Ми переможемо. Говорити про швидку перемогу - це омана себе та других.. Ця перемога не буде швидкою", - говорить Олег Сенцов, режисер.

А головною зіркою форуму, як і першого дня, стали президент США Дональд Трамп і його команда. Говорили про безпеку в інтернеті, цифрове оподаткування та дипломатичні взаємини з іншими державами.

Зокрема, американський лідер - уперше після загостерння ситуації на Близькому Сході - мав нагоду поговорити з президентом Іраку. А ще Трамп всіляко відбився від критики з приводу бездіяльності в порятунку планети і запевнив, що до його країни не може бути жодних претензій.

Ірина Іванова, Подробиці, телеканал "інтер"