Чотири тисячі доз майже на півмільйона гривень. На Тернопільщині правоохоронці затримали групу наркодилерів. Марихуану, амфетаміни, метамфетаміни, та багато нових психотропних речовин - злочинці збували через інтернет-магазин. Організував незаконний бізнес місцевий тридцятиоднорічний житель.

Чоловік працював із десятьма спільниками. Своїх клієнтів наркоторгівці шукали через інтернет. Працювали більше року. Під час обшуку правоохооронці виявили у них майже кілограм психотропних речовин та обладнання на чверть мільйона гривень.

"Один місцевий житель міста Тернопіль сайт створив щодо збуту наркотичних засобів та наркотичних речовин в місті Тернопіль. Спочатку сайт організував сам, його адміністрував, займався закладками. В подальшому він залучив до своєї діяльності місцевих жителів міста Тернополя яким постачав наркотичні засоби і останні займалися їх закладками в місті Тернопіль", - говорить Михайло Димида, начальник управління протидії наркозлочиності ГУНП в Тернопільській області.