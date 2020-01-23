Поліція затримала банду наркодилерів [ Редактировать ]
Чотири тисячі доз майже на півмільйона гривень. На Тернопільщині правоохоронці затримали групу наркодилерів. Марихуану, амфетаміни, метамфетаміни, та багато нових психотропних речовин - злочинці збували через інтернет-магазин. Організував незаконний бізнес місцевий тридцятиоднорічний житель.
Чоловік працював із десятьма спільниками. Своїх клієнтів наркоторгівці шукали через інтернет. Працювали більше року. Під час обшуку правоохооронці виявили у них майже кілограм психотропних речовин та обладнання на чверть мільйона гривень.
"Один місцевий житель міста Тернопіль сайт створив щодо збуту наркотичних засобів та наркотичних речовин в місті Тернопіль. Спочатку сайт організував сам, його адміністрував, займався закладками. В подальшому він залучив до своєї діяльності місцевих жителів міста Тернополя яким постачав наркотичні засоби і останні займалися їх закладками в місті Тернопіль", - говорить Михайло Димида, начальник управління протидії наркозлочиності ГУНП в Тернопільській області.
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