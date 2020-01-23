Один українець загинув внаслідок потужного шторму "Глорія", який вже четверту добу лютує в Іспанії. Це 55-річний чоловік, який жив у Валенсії. Загалом стихія забрала життя дев'яти людей. Більше про наслідки руйнівного шторму - у наступному сюжеті.

Потужний шторм "Глорія" вже четверту добу лютує над територією Іспанії. Він приніс із собою сильний вітер з поривами до 130 кілометрів за годину, зливи, снігопади та аномально низьку температуру. У Барселоні жителі ледь переміщаються вулицями. Всюди повалені дерева, на набережній кам'яні брили, винесені на берег величезними хвилями.

У розташованій неподалік Жироні рівень води в міський річці різко піднявся. Місцеві жителі побоюються, що найближчим часом вона може вийти з берегів і затопити підвали і перші поверхи будівель. Сотні тисяч людей залишилися без електрики.

"Зараз - хоча вода й піднялася, я спокійна. Що буде завтра - не знаю. Але сьогодні ситуація не така критична. Якщо бути обережним та вживати запобіжних заходів, в принципі, нічого серйозного не повинно статися", - говорить Марія Тереса, жителька Жирони.

Набагато південніше, в місті Кульєра, на пляж прибій викинув сотні мертвих рибин. Туристи з Великої Британії, що зупинилися тут в своєму трейлері, розповіли минула ніч була однією з найстрашніших в їхньому житті.

"Це один із найлютіших штормів, які мені довелося пережити. Вода підступила до трейлера. На щастя, рятувальники прибули вчасно. Жахлива ніч і жахливий день. Ми не бачили сонця вже кілька днів", - говорить Едвард Бейкер, турист.

Гірські райони країни засипало снігом. Через замети заблоковані більше 2,5 тисяч кілометрів автошляхів.

"Нам довелося провести тут кілька днів. Хотіли виїхати, але не змогли, бо снігу все прибуває. Завтра подивимося, чи зможемо нарешті вирушити додому", - говорить Раквель, туристка.

Через негоду усі надзвичайні служби працюють у посиленому режимі. А влада закликає мешканців 30 провінцій, бути готовими залишити свої домівки, будь-якої миті.