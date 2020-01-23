Сьогодні зранку батьки учнів прийшли на акцію протесту до Офісу президента

Зберегти спеціалізовані санаторні школи по всій Україні вимагали майже двісті мітингарів біля Офісу президента. Згідно з новим "законом про повну загальну середню освіту", з першого вересня спеціалізовані санаторні школи мають припинити набір учнів. А 2024 ці заклади стануть ліцеями. І дітей там не лікуватимуть.

Одні лежать, інші сидять - саме так відбувається навчання у Черкаській спецшколі №14. У всіх учнів закладу сколіоз тієї чи іншої форми.

"Для того, щоб розвантажити нашу спину, ми лежимо 20 хвилин на тапчанах і 20 хвилин сидимо - це допомагає нашій спині і тим ми її розвантажуємо", - розповідає Анатолій Будник, учень 9 класу Черкаської спеціалізованої санаторної школи-інтернату №14.

Окрім звичних уроків, щодня в розкладі лікувальна фізкультура і фізпроцедури. Разом із викладачами тут працюють 38 медиків.

Школа обласного підпорядкування, тут навчаються 554 школярі з усієї Черкащини. Для них працює гуртожиток. Старша донька Анатолія Лихолая вже закінчила цей заклад, молодша Надія у 9 класі. Сколіоз в обох дівчат, каже батько, виявили ще в десятирічному віці. Завдяки фахівцям школи прогресування хвороби вдалося зупинити.

"Це хвороба невиліковна, але якщо її призупинити вчасно, то тоді вона не буде прогресувати, то тоді вже доросла людина може вести здоровий спосіб життя", - говорить Анатолій Лихолай, батько учениці Черкаської спеціалізованої санаторної школи-інтернату №14.

Але з 1 вересня школа №14, які і всі спеціалізовані санаторні навчальні заклади України, приймати таких діток не зможе. 16 січня Верховна Рада проголосувала за їх реформування. Згідно з новим Законом про повну загальну середню освіту, до 2024 року школи-інтернати перетворять на ліцеї, а медперсонал звільнять.

"За статистичними даними, у нас по Черкаській області, кожна 5 дитина стоїть на обліку по сколіотичній хворобі. За останніми дослідженнями, 23% дітей в Україні мають сколіотичну хворобу - це найвищий показник по Європі", - наголосила Людмила Шарапа, директорка Черкаської спеціалізованої санаторної школи-інтернату №14.

Таких спеціалізованих шкіл на Черкащині п'ять. На їх утримання третину грошей виділяли як освітню субвенцію, решту фінансувала область.

"Щодо санаторних шкіл, я думаю, що рішення передчасне. Я вважаю, що можливо б було дозволити власникам, а власник є обласна рада, якщо вони вважають, що на відповідній території є необхідність надавати послуги дітям саме от таким, щоб вони могли робити це за свій рахунок", - говорить Валерій Данилевський, виконувач обов'язків начальника Департаменту освіти і науки Черкаської Ода.

Сьогодні зранку батьки учнів та викладачі спеціалізованих санаторних шкіл з усієї України прийшли на акцію протесту до Офісу президента:

"Ми хочемо відстояти права дитини. Так як у нас навчаються діти з серцево-судинними захворюваннями ми маємо відстоювати їхні права!"

До мітингарів вийшов консультант Офісу президента і пообіцяв зареєструвати колективне звернення.