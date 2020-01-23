Ефективні рішення Уряду дозволять економити 2 млн грн на день для держбюджету - прем'єр Гончарук [ Редактировать ]
Завдяки рекордно низьким ставкам по євробондах, Уряд зможе більш ефективно розпоряджатися держбюджетом та економити по 2 млн гривень кожного дня. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"У спадок нашому Уряду дісталася купа боргів за шаленими відсотками. Для розуміння, обслуговування держборгу - це найбільша стаття видатків із Держбюджету. У середньому до 2022-го року вона становитиме 484 млрд грн на рік. Саме тому ми розмістили євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками. Простими словами, ми заміщуємо борги - віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави", - написав прем'єр.
Він також зазначив, що минулого року відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Зараз же, за словами керівника Уряду, держава запозичує 1.25 млрд євро під 4.375% річних.
"Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку. Це яскраво демонструє довіру інвесторів до державної політики, яку впроваджує Уряд під егідою Президента Володимира Зеленського, - зазначив голова Кабміну.
Він також підкреслив, що довіра до України є основою подальшого розвитку інвестиційного потенціалу держави, який веде до створення нових робочих місць.
"Довіра до держави - основа інвестиційного потенціалу країни. А інвестиції - це робочі місця для українців. Чим більша довіра, тим нижча відсоткова ставка. Україна на правильному шляху!", - підсумував прем'єр Гончарук.
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