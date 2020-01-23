Тернопільські правоохоронці затримали групу наркодилерів [ Редактировать ]
Чотири тисячі доз майже на півмільйона гривень. На Тернопільщині правоохоронці затримали групу наркодилерів. Марихуану, амфетаміни, метамфетаміни та інші психотропи - злочинці збували через інтернет-магазин. Організував незаконний бізнес місцевий житель. Чоловік працював із десятьма спільниками. Своїх клієнтів наркоторгівці шукали через інтернет. Працювали більше року.
"Один місцевий житель міста Тернопіль створив щодо збуту наркотичних засобів та наркотичних речовин в місті Тернопіль. Спочатку сайт організував сам, його адміністрував, займався закладками. В подальшому він залучив до своєї діяльності місцевих жителів міста Тернополя яким постачав наркотичні засоби і останні займалися їх закладками в місті Тернопіль", - говорить Михайло Димида, начальник управління протидії наркозлочиності ГУНП в Тернопільській області.
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