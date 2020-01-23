Егейські острови перетворились на суцільне гетто для мігрантів - жаліються місцеві жителі. Аби привернути увагу грецької влади і Євросоюзу до цієї проблеми, влаштували масштабні протести. Чого хочуть від Брюсселя - розкаже Олена Абрамович.

Жителі егейських островів до організації демонстрації взялися серйозно. Закрили школи, офіси та магазини на цілий день і пішли протестувати.

"Поверніть нам наші острови!" - саме таким є головне гасло демонстрантів. З літа сюди стали прибувати морем дедалі більше і більше мігрантів. Тимчасові центри для прибулих давно переповнені. Зі 100 тисяч переселенців, які перебувають у Греції, на Егейських островах осіли 40 тисяч.

"Острови більше не витримують, вони не можуть бути в'язницею для людей. Біженців та мігрантів тут ув'язнили, і нас разом з ними. Питання міграції треба терміново вирішувати. Острови жодним чином не мають використовуватися з такою метою", - говорить Стратіс Верверіс, протестувальник.

Демонстранти вимагають від грецької влади вивести біженців на материк. І побоюються, що скоро мігрантів тут стане більше, ніж місцевого населення.

"Ситуація стає неконтрольованою. Тут кілька тисяч людей. Наше щоденне життя, наші будні та життя наших дітей змінились".

"Ми поважаємо їх. Але очевидним та беззаперечним є те, що з першого дня перебування тут вони мають поважати нашу символіку, нашу країну, наших дітей і нашу власність".

На острові Лесбос у таборі, який розрахований на 3 тисячі осіб, уже поселилося 19 тисяч. Через погані умови збільшилась кількість захворювань, конфліктів та смертей.

"Умови для біженців тут украй погані, бо немає ані води, ані електроенергії. Дуже холодно, ми не можемо більше спати в наметах. Ситуація дуже складна".

Греція, тим часом, закликає країни-члени Євросоюзу, допомогти і взяти до себе частину мігрантів. Поки що зголосилась лише Франція прийме 400 людей.

Чекає на допомогу від ЄС і Туреччина - фінансову. Очільник тамтешнього МЗС заявив, що Брюссель не виплатив і половини із обіцяних 6 мільярдів євро для сирійських біженців.

Хоча Анкара уже почала будівництво містечка на прикордонній території Сирії.

Десять тисяч будинків мають звести за три тижні для тих, хто нещодавно постраждав від атаки міста Ідліб. Відповідно до угоди з ЄС, Туреччина має стримувати та розселяти мігрантів, які прямують до Греції та інших країн Євросоюзу.

Дієвого механізму розподілу мігрантів у Брюсселі досі не затвердили. Після категоричних відмов Угорщини брати участь у цих процесах, обов'язкові квоти на прийом біженців узагалі скасували. Тож тепер покладаються лише на солідарність - хто захотів, той допоміг.