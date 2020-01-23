Саме завдяки небайдужим українцям живе пам'ять про героїв. Волонтери організували художню майстерню у Кропивницькому. Спочатку там виготовляти так звані "ікони пам'яті"- для родин загиблих військових на Донбасі. А згодом ця ініціатива переросла у справжній артпроект.

Замісити гіпс, залити його у форми та філігранно дістати вже готові вироби. Усього цього волонтери вчились і самостійно, і на волонтерських майстеркласах.

Ідея створити художню майстерню з'явилася, коли кропивницькі активісти вирішили підтримати всеукраїнський проект "Ікона пам'яті". Ось такі гіпсові Образи виготовляють тут за допомогою силіконової форми - її з Італії передала як подарунок автор проекту - українська скульпторка Олена Карамушка.

"Розрахована вона на 20 ікон, у той час коли ми маємо, на жаль, на Кіровоградщині 203 сім'ї загиблих, тому нам доведеться, і ми зараз звертаємось, постійно звертаємось, маємо друзів, що нам допомагають", - говорить Вадим Нікітін, голова ГО "Патріот Кіровоградщини".

Художню майстерню волонтери облаштували на території військового госпіталю у Кропивницькому. Коштом небайдужих містян. До створення Ікон пам'яті долучили й демобілізованих зі східного фронту.

"Це все робиться з душою, так як я пройшов цю всю, так сказать історію нашої України, я понімаю, як воно і що воно на пам'ять сім'ям, матерям, дітям, які мають гордитися - це буде їм пам'ять назавжди", - говорить Вадим Калич, демобілізований боєць.

Окрім ікон пам'яті, тут планують виготовляти й інші Образи, а ще гіпсовий декор для дітей.

"Цю ікону отримують уже жінки загиблих учасників АТО, це Божа матір, вона також буде розфарбовуватися", - говорить Валерія Стиркуль, волонтерка.

"Це перша заливка була гіпсова, і тому вона ще не доскональна. Це для діток, потім ми їх в садочок, в інтернати дамо, щоб вони їх розфарбовували", - говорить Світлана Писакова, волонтерка.

Ікони пам'яті волонтери розфарбують та передадуть сім'ям загиблих героїв війни на Донбасі. А художню майстерню планують розширити, щоб регулярно влаштовувати арт-терапію для військових та майстеркласи для дітей.