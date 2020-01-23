У Бангкоку закрили понад 400 шкіл через брудне повітря [ Редактировать ]
У Бангкоку закрили понад 400 шкіл через брудне повітря. Індекс забруднення сягнув 170 пунктів, при цьому небезпечною для здоров'я вважають межу у 150.
Жителям рекомендують не виходити на вулицю та не відчиняти вікон. Дихання таким повітрям може обернутись захворюваннями дихальних шляхів. Також шкідливі мікрочастинки можуть потрапити в кров, спровокувавши інші недуги. Серед причин називають шкідливі викиди фабрик та заводів, спалювання листя та сміття. Попри небезпеку, люди у Бангкоку вийшли на акцію протесту, - вимагати від влади вжити негайних заходів для очищення повітря.
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