Економічний успіх через досягнення миру. Україна має відкинути розбіжності і слідом за світовими тенденціями об'єднати суспільство.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська. Рушіями цьогО процесу, на думку політика, мають стати президент, уряд і народні депутати. І вже з першого пленарного засідання нової сесії Наталья Королевська закликала колег розглянути імплементацію мінських угод і "формулу Штайнмаєра".

"Главный месседж Давоса в этом году, что только обьединяя усилия, выстраивая совместные коммуникации, обьединяя возможности, только тогда мы можем добиваться результата. Наша команда "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова приложить все усилия и возможности с одной главной целью - чтобы вопрос остановки боевых действий, мира и вопрос защиты социальной защиты людей такого глобального социального диалога, который нам сегодня необходимо наладить с жителями неконтролируемой территории, с гражданами всей страны. Ради обьединения и сохранения единства страны, мы должны его начинать на высоком уровне, мы должны обьединить усилия всех международных партнеров", - говорить Наталія Королевська народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".