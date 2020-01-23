Добровільно-примусово. На Черкащині обладміністрація взялась об'єднувати громади. Легким завдання посадовців не виявилося. Чому про це далі.

черка. Сільський голова Нової Дмитрівки привіз із собою не лише однодумців, а й стос документів на реєстрацію ОТГ. Ще пів року тому щонайменше 9 сіл погодилися створити з Новою Дмитрівкою об'єднану громаду, але двічі область повертала реєстраційні документи - начебто через відсутність протоколів зборів. У попередньому варіанті перспективного плану, проти волі людей, ці села приєднали до райцентру Золотоноша.

"Протоколи громадських слухань, то вони по закону не вимагаються, ми повинні були подати рішення останньої сесії надали тепер протоколи і чекаємо остаточного вердикту", - говорить Микола Назаренко, Новодмитрівський сільський голова.

На вердикт чиновників чекають представники десятків сіл області. Засідання робочої групи проходить за зачиненими дверима - представники громад заходять до зали за викликом. Жителі Дубіївки в розпачі - люди так само домагаються об'єднання вже зі створеною ОТГ, натомість обласні чиновники планують їх передати їншій громаді.

"Більшість людей за приєднання до Руської поляни, но ніхто на це не звертає увагу, подворові обходи зробили - 95 процентів людей підписалися за поляну. 95 процентів опитаних людей, а вони нас пхають тільки до Білозір'я примусово".

Обласні чиновники пояснюють - на добровільне об'єднання громад залишилося менш як місяць. Зараз формується план ОТГ за критеріями, затвердженими Мінрегіону, і для об'єднання одного бажання людей замало. Крім того, вже створені громади, за цими критеріями, теж підлягають коригуванню.

"Критерії, які обов'язково повинні бути - це нерозривність території, наявність близько ста дітей дошкільного віку, шкільного 250, наявність опорного освітнього закладу на 250 учнів, якщо цим критеріям громада відповідає, далі іде оцінка їхньої спроможності", - говорить Роман Карманник, заступник голови Черкаської ОДА.

Такий принцип нардеп Сергій Рудик називає несправедливим. Він приїхав до Черкас підтримати обурених селян. Каже - час для добровільного об'єднання громад ще не сплив, а тому чиновники просто зобов'язані дослухатися до думки людей.

"Там де 90 відсотків виборців за те, щоб піти не в ту ОТГ, яку насильно пропонує обласна державна адміністрація, тут я, як народний депутат, категорично проти. Проблема в тому, щоб максимально забезпечити в цей, останній місяць дії цього закону, право людей на добровільне об'єднання", - говорить Сергій Рудик, народний депутат України.

Засідання робочої групи тривало до пізнього вечора. Чи дослухалися посадовці до думки людей, стане відомо тільки в кінці січня, коли вже сформований перспективний план ОТГ область передасть на затвердження в міністерство. Якщо ж побажання громад у ньому не будуть враховані, люди обіцяють вийти на масові акції протестів.