На Рівненському полігоні тривають навчання бригад територіальної оборони з усієї Західної України. Триста офіцерів удосконалюють свої навички за стандартами НАТО. Захищатися та нападати їх вчать українські інструктори, які перейняли досвід у британських та данських колег.

Навчальний штурм містечка. Головне завдання - зачистити населений пункт від противника. У наступ пішли військові. Але у руках замість автоматів - зброя для пейнтболу. Так навчаються британці, - розповідають наші армійці. Це не затратно і безпечно.

"Дуже маленька відстань до ворога, дуже багато перепон і дуже багато можливостей створення засідок. Бойові дії в міській забудові, як правило більше жертв несуть. І, скажемо так, кровопролиття", - говорить Сергій Вашеняк, інструктор Збройних сил України.

Три сотні армійців із Західної України з'їхалися на Рівненський полігон. Тут офіцери підрозділів тероборони освоюють нові методики захисту міст від противника. Вишкіл проходять за програмою підготовки британських військових. За інструкторів - українські армійці, які пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців.

"Раніше ділили так: пояснення і пізніше -практика. А зараз відпрацьовується логічна послідовність, тобто, чотирьох складових потрібно дотримуватися під час викладання на самому занятті: пояснення, демонстрація, імітація і практика", - говорить Сергій Цимбалюк, інструктор навчального батальйону.

Більшість офіцерів уже загартовані в боях на сході України, але навчання проходять залюбки.

"На цих заняттях щорічно ми вдосконалюємо свою майстерність, а потім передаємо на заняттях своїм підлеглим, а вони, відповідно, - передають своїм солдатам", - говорить Віталій Дубина, начальник штабу батальйону територіальної оборони (м. Чернівці).

У кожній області України, ще два роки тому, сформували бригади територіальної оборони, - переважно з резервістів. Вони мають вміти захищати державний кордон і свої міста у разі воєнного стану.

"Офіцери отримують практичні навички з метою подальшого проведення занять з резервістами. По-перше, вміти планувати виконання заходів територіальної оборони, готуватись до проведення занять, передачі бойового досвіду, який вони отримали при виконанні завдань в ООС", - зазначив Руслан Татусь, начальник управління територіальної оборони ОК "Захід".

Такий масштабний збір армійців в Україні провели вперше. Поки що для військових оперативного командування "Захід". А вже у лютому рівненський полігон прийматиме офіцерів територіальної оборони з усієї України.