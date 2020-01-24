Літаки з Китаю зустрічатимуть спеціальні санітарні групи [ Редактировать ]
Як уберегтися українцям від коронавірусу розповіли напередодні в МОЗ. Тим, хто нещодавно відвідував регіони Китаю і відчуває нездужання - медики рекомендують терміново звернутися до лікаря.
Чиновники переконують: в Україні поки що немає жодного випадку інфікування, але підготовку до можливого спалаху вірусу вже почали. Відтепер, літаки з Китаю зустрічатимуть спеціальні санітарні групи, які обстежуватимуть пасажирів.
"Прибув літак з пасажирами з Сан'ї - це КНР. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування, або перевірка наявності звернень, або поганого самопочуття", - наголосив Ігор Кузін, в.о. генерального директору Центру громадського здоров'я.
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