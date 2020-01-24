Зухвалий напад на родину директора Радехівського держлісгоспу на Львівщині. Невідомі вдерлися до хати, катували господаря, його дружину та доньку. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко.

Про пограбування будинку поліція дізналася о 21 вечора. Зловмисників було четверо. Правоохоронці припускають - у помешкання вони зайшли через відчинені двері. Вдома були директор держлісгоспу Степан Данькевич, його дружина, дочка, двоє неповнолітніх онуків і теща. Власника будинку, його дружину та доньку невідомі зв'язали та катували. Дітей - не чіпали.

"Наносили тілесні ушкодження - як підручними предметами, так і руками, ногами. Все, що було під рукою", - повідомив Тарас Сабанюк, заступник начальника ГУНП України у Львівській області.

Від отриманих травм дружина Степана Данькевича померла. Його самого доправили до однієї із львівських лікарень. Стан чоловіка середньої тяжкості.

"Були побиття голови, грудної клітки і було декілька колотих ран, про які хворий просив не озвучувати. В голову були колоті рани", - повідомив Григорій Цицик, лікар-нейрохірург лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Зловмисників ніхто не бачив. Почути шум тут нікому. Біля будинку директора Радехівського держлісгоспу ніхто не живе. Навпроти закинуте підприємство. З іншого боку - залізнична колія.

За кілька десятків метрів від оселі Данькевичів будівля держлісгоспу. Охорона підприємства говорити із журналістами відмовляється.

"Туди ми не ходимо, туди ми не маємо доступу. - Може ваш колега щось чув? - Нічого я не знаю, все!"

У поліції кажуть - зловмисники знали, кого йшли грабувати.

"Людина, потерпіла сторона - досить таки відомі люди в Радехівському районі. І судячи з того аналізу, що я володію, на даний момент - то, що сам злочин був дійсно спланований, підготовлений - враховуючи чіткі дії самих злочинців", - зазначив Тарас Сабанюк, заступник начальника ГУНП України у Львівській області.

Невідомі з будинку директора Радехівського держлісгоспу вкрали гроші. Суму правоохоронці не називають. У разі затримання, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.