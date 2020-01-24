На передовій не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Одного нашого бійця поранено на фронті. Загалом, минулої доби зафіксовано 11 обстрілів.
Окупанти били із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Ворожі обстріли зафіксовані на підступах до Талаківки, Опитного, Красногорівки, Широкиного, Хутора Вільного та Оріхового.
У штабі зазначають - ворог останнім часом активно веде вогонь з житлових кварталів окупованих населених пунктів.
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