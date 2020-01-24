19-річна студентка розповсюджувала наркотики у Києві [ Редактировать ]
Києві затримали 19-річну студентку, яка продавала наркотики. Товар дівчина фасувала у квартирі в центрі міста. А збувала - попередньо домовившись з покупцями телефоном.
У помешканні зловмисниці слідчі вилучили електронні ваги та пакетики з амфетаміном. Дівчину затримано. За незаконну діяльність вона може сісти за ґрати на 8 років.
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