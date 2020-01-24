Художню майстерню створили волонтери у Кропивницькому [ Редактировать ]
Художню майстерню створили волонтери у Кропивницькому. Спочатку там виготовляли так звані "ікони пам'яті"- для родин загиблих військових на Донбасі. Згодом ця ініціатива переросла у справжній арт-проект.
Замісити гіпс, залити його у форми та філігранно дістати вже готові вироби. Усього цього волонтери вчились і самостійно, і на волонтерських майстеркласах.
Ідея створити художню майстерню з'явилася, коли кропивницькі активісти вирішили підтримати всеукраїнський проект "Ікона пам'яті". Ось такі гіпсові Образи виготовляють тут за допомогою силіконової форми - її з Італії передала як подарунок автор проекту, українська скульпторка Олена Карамушка.
"Розрахована вона на 20 ікон, у той час коли ми маємо, на жаль, на Кіровоградщині 203 сім'ї загиблих, тому нам доведеться, і ми зараз звертаємось, постійно звертаємось, маємо друзів, що нам допомагають", - говорить Вадим Нікітін, голова ГО "Патріот Кіровоградщини".
Художню майстерню волонтери облаштували на території військового госпіталю у Кропивницькому. Коштом небайдужих містян. До створення Ікон пам'яті долучили й демобілізованих зі східного фронту.
"Це все робиться з душею - так як я пройшов цю всю, так сказати, історію нашої України, я розумію, як воно і що воно. На пам'ять сім'ям, матерям, дітям, які мають гордитися, це буде їм пам'ять назавжди", - зазначив Вадим Калич, демобілізований боєць.
Окрім ікон пам'яті, тут планують виготовляти й інші образи, а ще гіпсовий декор для дітей.
"Цю ікону отримують уже жінки загиблих учасників АТО. Це Божа матір, вона також буде розфарбовуватися", - показує Валерія Стиркуль, волонтерка.
"Це перша заливка була гіпсова, і тому вона ще не доскональна. Це для діток, потім ми їх в садочок, в інтернати дамо, щоб вони їх розфарбовували", - говорить Світлана Писакова, волонтерка.
Ікони пам'яті волонтери розфарбують та передадуть сім'ям загиблих героїв війни на Донбасі. А художню майстерню планують розширити, щоб регулярно влаштовувати арт-терапію для військових та майстер-класи для дітей.
по теме
Пам'ять про героїв: волонтери організували художню майстерню
Спочатку там виготовляти так звані "ікони пам'яті"- для родин загиблих військових на Донбасі. А згодом ця ініціатива переросла у справжній артпроект
Жителі України урочисто відзначили День Соборності
Акції з нагоди річниці єднання українців відбулися у багатьох містах України. На межі Рівненської і Житомирської областей зустрілися сотні людей із українськими знаменами. А в Ужгороді поклали квіти до пам'ятника Кобзареві
В Україні відзначають День Соборності
У День Соборності та проголошення Акту злуки сотні людей взялися за руки і символічно з'єднали два береги Дніпра, нагадуючи про історичні події
Жителі Кропивницького пройшли урочистою колоною вулицями міста
Це військові, представники громадськості, студенти та школярі. Учасники ходи розгорнули тридцятиметровий прапор України
В Кропивницком мужчина забил женщину и бросил умирать
В Кропивницком случилось жуткое происшествие