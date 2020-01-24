Художню майстерню створили волонтери у Кропивницькому. Спочатку там виготовляли так звані "ікони пам'яті"- для родин загиблих військових на Донбасі. Згодом ця ініціатива переросла у справжній арт-проект.

Замісити гіпс, залити його у форми та філігранно дістати вже готові вироби. Усього цього волонтери вчились і самостійно, і на волонтерських майстеркласах.

Ідея створити художню майстерню з'явилася, коли кропивницькі активісти вирішили підтримати всеукраїнський проект "Ікона пам'яті". Ось такі гіпсові Образи виготовляють тут за допомогою силіконової форми - її з Італії передала як подарунок автор проекту, українська скульпторка Олена Карамушка.

"Розрахована вона на 20 ікон, у той час коли ми маємо, на жаль, на Кіровоградщині 203 сім'ї загиблих, тому нам доведеться, і ми зараз звертаємось, постійно звертаємось, маємо друзів, що нам допомагають", - говорить Вадим Нікітін, голова ГО "Патріот Кіровоградщини".

Художню майстерню волонтери облаштували на території військового госпіталю у Кропивницькому. Коштом небайдужих містян. До створення Ікон пам'яті долучили й демобілізованих зі східного фронту.

"Це все робиться з душею - так як я пройшов цю всю, так сказати, історію нашої України, я розумію, як воно і що воно. На пам'ять сім'ям, матерям, дітям, які мають гордитися, це буде їм пам'ять назавжди", - зазначив Вадим Калич, демобілізований боєць.

Окрім ікон пам'яті, тут планують виготовляти й інші образи, а ще гіпсовий декор для дітей.

"Цю ікону отримують уже жінки загиблих учасників АТО. Це Божа матір, вона також буде розфарбовуватися", - показує Валерія Стиркуль, волонтерка.

"Це перша заливка була гіпсова, і тому вона ще не доскональна. Це для діток, потім ми їх в садочок, в інтернати дамо, щоб вони їх розфарбовували", - говорить Світлана Писакова, волонтерка.

Ікони пам'яті волонтери розфарбують та передадуть сім'ям загиблих героїв війни на Донбасі. А художню майстерню планують розширити, щоб регулярно влаштовувати арт-терапію для військових та майстер-класи для дітей.